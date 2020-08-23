«أمانة الرياض»: 5 أهداف رئيسية يحققها الدليل الإجرائي لـ «حفريات الطرق»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت أمانة منطقة الرياض 5 أهداف رئيسية سيحققها الدليل الإجرائي لحفريات الطرق الذي تعمل أمانة منطقة الرياض على إصداره خلال الأسابيع المقبلة، أحدها تمديد العمر الافتراضي لطرقات وشوارع العاصمة بعد صيانتها. ومن تلك الأهداف: – حماية المرافق العامة والممتلكات الخاصة. – تنظيم مواقع الحفر في أرجاء المدينة وتحييد مسؤولية الجهات الخدمية. Advertisements – تمديد العمر الافتراضي للطرق والشوارع بعد صيانتها. – توضيح منظومة العلاقات بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالأعمال الميدانية. – رفع كفاءة العاملين في قطاع الأعمال المدنية وضمان الجودة في الأعمال المنفذة.

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