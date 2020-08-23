عودة وورد برس إلى متجر أبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

حصل مطورو تطبيق "وورد برس" المجاني على اعتذار نادر من عملاقة التقنية الأمريكية "أبل" والتي أقرت بحق التطبيق في البقاء على متجرها بعد حذفه في وقت سابق.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه أبل نزاعًا قانونيًا ضد (Epic Games) بخصوص نظام المشتريات داخل التطبيق، وفقا لـaitnews.

وتوصلت أبل مع وورد برس إلى اتفاقية للسماح للتطبيق بالبقاء ضمن متجر التطبيقات (App Store) دون عمليات الشراء داخل التطبيق.

وقالت أبل في البيان: تم حل مشكلة تطبيق وورد برس، وبالنظر إلى أن المطور قد أزال عرض خيارات الدفع للخدمة من التطبيق، فقد أصبح الآن تطبيقًا مجانيًا قائمًا بذاته.

وتابعت: "لا يتعين عليه تقديم عمليات شراء داخل التطبيق، وقد أبلغنا المطور ونعتذر عن أي لبس سببناه".

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ويتيح تطبيق وورد برس تأسيس موقع ويب وإدارته مباشرةً مجانًا؛ لأنه أداة مجانية مفتوحة المصدر يمكن لأي شخص استخدامها وتخصيصها لتلبية احتياجاته.

بينما يبيع موقع (WordPress.com) – بشكل منفصل – أسماء النطاقات وحزم مواقع الويب للمستخدمين، مما تسبب في حدوث تعارض مع فريق (App Store).

وقال مات مولينويج مطور وورد برس إن أبل قررت حظر تطبيق وورد برس لنظام (iOS) حتى يقوم المطورون بتضمين نظام المشتريات داخل التطبيق، وذلك بالرغم من أن التطبيق من الناحية التقنية لا يبيع أي شيء.

وبغض النظر عن أن تطبيق وورد برس لنظام التشغيل (iOS) لم يقدم أبدًا أي ميزات مدفوعة، فقد تضمن رابطًا مباشرًا يسمح للمستخدمين بطلب ترقية الخطة من خلال موقع (WordPress.com).

واعتبرت أبل هذا الأمر تجاوزًا لنظام الشراء داخل التطبيق.

وقالت شركة أبل في بيان: إن منصة وورد برس وافقت على تحديث تطبيقها لنظام (iOS) لإزالة أي ذكر لخدماتها المدفوعة، ونتيجةً لذلك، يُسمح مرة أخرى بوجود تطبيق وورد برس لنظام التشغيل (iOS) ضمن متجر التطبيقات دون عمليات الشراء داخل التطبيق.