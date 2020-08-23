وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، دفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء وخزانين مياه للسيطرة على الحريق. ولم تقع أية إصابات من جراء الحادث.
وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيا على مسافة كبيرة من الحريق لمنع أي شخص من الاقتراب، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات مرورية لتسيير عملية المرور بالمنطقة.
ووفقًا لصحيفة "الوطن" فقد أضطرت قوات الحماية المدنية لزيادة عدد السيارات المشاركة في مكافحة الحريق إلى 8 سيارات، قبل أن تتمكن بالفعل من إخماده.
ونقلت عن مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة قوله إن "قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على جزء كبير من النيران التى اندلعت بأشجار ونخيل حديقة الفسطاط، ومنعت توسع رقة الحريق وتباشر عملية إخماد النيران.
وأضاف المصدر أن التحريات الأولية رجحت أن النيران اشتعلت فى مخلفات كانت موجودة بجوار سور الحديقة، وسببها هو قيام مجهول بالقاء سيجارة، ما أدي الى اشتعال النيران وتزايدت حتي التهمت النخيل والأشجار.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... حريق هائل يلتهم أشجارا ونخيلا في حديقة الفسطاط... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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