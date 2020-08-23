إنتاج العراق من النفط يمكن أن يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا بحلول 2025

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية فإن العراق "نخطط لإنتاج مليون برميل يومياً من محافظة ذي قار".

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وأضاف الوزير عبد الجبار "أن العراق لن نستورد الغاز في عام 2025".

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وتابع، أن "هنالك توجها للجوء الى الطاقة البديلة بعد عام 2030، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة"، لافتا إلى أن "العالم سيلجأ إلى مصادر الطاقة البديلة مما سيقل الطلب على النفط والغاز خلال عام 2030".

وفيما يتعلق باستثمار الغاز لفت وزير النفط إلى أن "80 % من مشاريع الغاز في طريقها إلى الإنجاز ما عدا مشروع أرطاوي في محافظة البصرة، لكونه من المشاريع العملاقة في مجال استثمار الغاز"، مؤكدا أنه "خلال عام 2025 سوف لن نشهد حرقا للغاز في الحقول النفطية ونستغني عن استيراد الغاز من الخارج".

وفيما يخص البنزين، بين عبد الجبار أن "هناك مشاريع لإنتاج بنزين عالي الأوكتين لسد الحاجة المحلية، وربما سيتم الاستغناء عن استيراد البنزين في نهاية عام 2023".