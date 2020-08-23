شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعيد فتح الجامعات جزئيا عقب 5 أشهر من الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الجزائر فتح الجامعات جزئيا اعتبارا من اليوم الأحد، بعد إغلاق استمر خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك للإشراف على شهادات التخرج واستئناف مناقشة أطروحات الدكتوراه، ومن المزمع البدء بمناقشة الأطروحات هذا الأسبوع، على ان تستمر حتى نهاية سبتمبر، لكنها ستجري وراء أبواب مغلقة.

ويقتصر الحضور على طالب الدكتوراه ولجنة المناقشة، ولن يسمح بوجود أقارب الطلاب بخلاف العادة، واستؤنفت الأحد أيضا الدروس من بعد، عقب شهرين من العطلة الصيفية، ومن المتوقع أن يعود مليونا طالب إلى الجامعات في الأول من سبتمبر، خصوصا لإجراء امتحانات الفصل الثاني.

وستفرض قواعد الوقاية في الجامعات، لا سيما إلزامية وضع الكمامة. لكن يمكن لكل جامعة اتخاذ تدابير خاصة بناء على الوضع الوبائي في المنطقة حيث هى، وستبدأ السنة الجامعية 2020-2021 فى نوفمبر، بمشاركة خريجي المعاهد الذي سيجرون امتحان السنة النهائية فى سبتمبر.

وأعادت الجزائر منتصف أغسطس فتح المقاهي والمطاعم والشواطئ والمتنزهات وأماكن ترفيه أخرى، وكذلك المساجد الكبيرة، لكن لا تزال الملاعب وقاعات الأعراس مغلقة، وأعيد في 31 أغسطس فرض حجر منزلي جزئي في 29 من إجمالي 48 ولاية في البلاد، مع حظر تجول بين الحادية عشرة مساء والخامسة صباحا بالتوقيت المحلى، وسجلت أكثر من 41 ألف إصابة بكوفيد-19 في الجزائر منذ 25 شباط/فبراير، بينها أكثر من 1400 وفاة، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة.