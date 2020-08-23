ميليشيات تطلق النار على متظاهرين ضد حكومة السراج فى العاصمة الليبية طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة "ليبيا الحدث" مساء اليوم الأحد، مقاطع فيديو يظهر فيه ميليشيات يطلقون النار على متظاهرين نددوا بفساد حكومة السراج وسوء الأحوال المعيشية، وكانت تظاهرات خرجت في طرابلس تطالب بضرورة الحفاظ على ماتبقى من أرض الوطن، ومن ينهب مقدرات الشعب الليبي.

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