شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: نسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقي، إن بلاده تستطيع حالياً إنتاج 5 ملايين برميل يومياً ويمكن أن نصل إلى 7 ملايين بحلول عام 2025.

وأكد الوزير أن بلاده تخطط لإنتاج مليون برميل يومياً في منطقة ذي قار، مؤكدا أن العراق لن يستورد الغاز في عام 2025.