شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: نسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقي، إن بلاده تستطيع حالياً إنتاج 5 ملايين برميل يومياً ويمكن أن نصل إلى 7 ملايين بحلول عام 2025.
وأكد الوزير أن بلاده تخطط لإنتاج مليون برميل يومياً في منطقة ذي قار، مؤكدا أن العراق لن يستورد الغاز في عام 2025.
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