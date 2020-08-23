شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل حالة وفاة و33 إصابة جديدة بـ "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأردن، اليوم الأحد، وفاة امرأة بفيروس "كورونا"، ما يرفع عدد ضحايا الفيروس إلى 12 حالة، فيما سجلت 33 إصابة جديدة 29 منها محلية.



وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، أن الوفاة تعود لإمرأة تبلغ من العمر (94 عاما) وقررت السلطات على إثرها عزل قسم العناية الحثيثة في المستشفى حيث توفيت.



وفيما يتعلق بالاصابات تجري السلطات استقصاء حول ست حالات محلية لمعرفة مصدر العدوى فيما تعود باقي الحالات المحلية لمخالطي مصابين أما الحالات الخارجية وعددها أربع حالات فتعود لقادمين من الخارج يخضعون للحجر الصحي وبذلك يرتفع اجمالي الإصابات في الأردن منذ بدء انتشار الوباء إلى 1609حالات.



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ووفق البيان سجل الأردن اليوم 52 حالة شفاء فيما بلغ عدد الفحوص المخبرية التي أجرتها السلطات للتحري حول إلاصابات بالفيروس حوالي 7800 فحص ليرتفع التراكمي منذ انتشار الوباء إلى نحو 745 الف عينة.



وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، نيتها فرض حظر تجول شامل، يوم الجمعة المقبل، في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، وبقية المحافظات التي تسجل إصابات بفيروس كورونا بشكل مقلق ومتسارع.



وقررت المملكة تمديد ساعات حظر التجول الجزئي اليومي في مختلف انحاء المملكة من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.