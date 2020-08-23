بعد إسرائيل.. بومبيو يزور السودان والبحرين والإمارات

واشنطن/ الخليج 365

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، جولة رسمية، تشمل إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "الجولة الشرق أوسطية التي يجريها بومبيو ستستمر خلال الفترة الممتدة بين 23 و28 أغسطس/آب الجاري".

ولفتت إلى أن "بومبيو سيلتقي خلال زيارته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأشارت الوزارة أن "بومبيو سيناقش مع نتنياهو قضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بنفوذ إيران، وإقامة علاقات إسرائيلية وتعميقها في المنطقة، وكذلك التعاون في حماية الاقتصادين الأمريكي والإسرائيلي".

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أما في السودان، فسيلتقي بومبيو برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لمناقشة استمرار الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل، بحسب المصدر نفسه.

وسيسافر الوزير بعد ذلك إلى المنامة للقاء ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ويختتم رحلته في الإمارات، حيث يلتقي مع نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي.

وتأتي الجولة، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أغسطس، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

واتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، هو تتويج لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.