نتنياهو: دول بالمنطقة ستوقع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل قريبا

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن دولا عديدة في المنطقة ستوقع اتفاقيات تطبيع مع تل أبيب، في وقت قريب.

وفي مؤتمر صحفي بمدينة القدس المحتلة، بثته قناة "كان" العبرية الرسمية، قال نتنياهو: "دول عديدة في المنطقة ستحذو حذو الإمارات وتوقع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل قريبا".

وأضاف: "نعمل على إبرام مزيد من اتفاقيات التطبيع في المستقبل غير البعيد مع دول أخرى (لم يحددها)".

في سياق متصل، علق نتنياهو على صورة تدعم تطبيع أبو ظبي وتل أبيب نشرت، مؤخرا، على مواقع التواصل: "تأثرت كثيرا بمشهد طفلة في قلب الإمارات ترتدي قميصًا عليه علما إسرائيل والإمارات".

وتابع: "صنعنا السلام من موضع قوة. قوة اقتصادية وعسكرية وهذا السلام الذي صنعناه لصالح كل مواطن في الدولة".

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وأشار نتنياهو، أن أبوظبي معنية بإقامة عدة مشاريع في إسرائيل.

من ناحية أخرى، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه سيلتقي الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مدينة القدس، لبحث توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي.

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس"، و"فتح"، و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.

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