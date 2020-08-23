غزة.. "الهلال التركي" يتفقد مشروع تمديد شبكات صرف صحي

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

تفقدت جمعية الهلال الأحمر التركية، الأحد، مشروع تمديد شبكات صرف صحي أقامته في منطقة المصبّح بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وانتهت الجمعية من إنشاء المشروع الثلاثاء، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل (غير حكومية).

وقال ييت أولتشاي، رئيس وفد فلسطين في الهلال الأحمر التركي، للأناضول، إن "مشروع تمديد شبكات الصرف الصحي يخدم 10 آلاف نسمة في منطقة المصبّح بمدينة رفح جنوبي القطاع، بتكلفة 61 ألف دولار".

وأضاف أن "المشروع غير حياة الناس، وساعدهم كثيرا على التخلص من مياه الصرف الصحي (غير المُعالجة)، التي يُكلف نقلها إلى محطة التجميع الرئيسية في المدينة 200 دولار شهريا لكل منزل".

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وتابع أن المشروع مكّن المواطنين في المنطقة "من التخلص من التلوث البيئي والروائح الكريهة بسبب مياه الصرف الصحي".

وأفاد أولتشاي بأنهم يعتزمون توسيع المشروع، إذا توفرت ميزانية مالية، وكذلك العمل في مناطق أخرى بمدينة رفح .

من جانبه، قال عبد القدوس المدلل، أحد ساكني منطقة المصبّح، للأناضول: "نُعتبر من المناطق النائية في غزة، ونعاني من مشاكل كثيرة، وهذا هو المشروع الإغاثي الأول من نوعه للمنطقة".

واستطرد: "في السابق كنا نعاني صعوبة كبيرة في تصريف مياه الصرف الصحي.. كنا نعتمد في تصريفها على حفر آبار للتجميع ثم ننقلها إلى محطة التجميع الرئيسية، لكن اليوم استغنينا عن الآبار وأصبحت المنطقة نظيفة".

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة جدا، في ظل بنية تحتية متردية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.