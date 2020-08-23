"الانتقالي الجنوبي" يرفض مظاهرة بحضرموت تدعم وحدة اليمن

مبارك محمد/ الخليج 365

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الأحد، رفضه مظاهرة من المقرر تنظيمها، الإثنين، في محافظة حضرموت (شرق) دعما للدولة الاتحادية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس، اللواء أحمد سعيد بن بريك، في تغريدات على تويتر، إن "أبناء حضرموت يرفضون كل الدعوات المشبوهة (في إشارة إلى تظاهرات الإثنين) لبيع أنفسهم والوطن لمرتزقة الوحدة (تحققت عام 1990 بين شمال اليمن وجنوبه)".

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وأضاف بن بريك: "محاولة تفكيك نسيج تلاحم الحضارم (سكان حضرموت) وتزييف مطالبهم ستفشل، أمام إرادتهم القوية في دعمهم لاستعادة دولة الجنوب تحت قيادة المجلس الانتقالي".

والسبت، أعلن "الائتلاف الوطني الجنوبي" تنظيم احتشاد جماهيري في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، لتجديد الدعم للدولة الاتحادية والحكومة الشرعية اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي.

و"الائتلاف الوطني الجنوبي"، مكون موازي للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، ويضم في صفوفه قادة وسياسيين وعسكريين وشيوخ قبائل من المحافظات اليمنية الجنوبية.

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يأتي ذلك رغم إعلان التحالف العربي، بقيادة السعودية، في يوليو/ تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

وفي حينه، أعلن المجلس الانتقالي، تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد ما يقارب من 3 أشهر من إعلانه حكمًا ذاتيًا فيها.

ويشهد اليمن للعام السادس على التوالي، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلف النزاع المستمر في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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