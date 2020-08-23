كورونا.. 30 وفاة في المغرب و153 إصابة بالسودان

الخرطوم، الرباط/ الخليج 365

سجل المغرب 30 وفاة بكورونا، الأحد، فيما رصد السودان 153 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وقالت الصحة المغربية، إنها سجلت 30 وفاة بكورونا، و1537 إصابة، إضافة إلى تعافي 1303 مرضى، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 52 ألفا و349، بينها 888 وفاة، و36 ألفا و343 حالة شفاء.

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وفي السودان، ذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 153 إصابة، و5 حالات تعاف.

وأفادت الوزارة، بأن حصيلة الإصابات بلغت 12 ألفا و836، بينها 815 وفاة، و6 آلاف و497 متعاف.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 23 مليونا و478 ألفا، توفي منهم أكثر من 810 آلاف، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و995 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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