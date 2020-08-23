شكرا لقرائتكم خبر عن النهار اللبنانية: خرق حظر التجوال في شوارع بيروت .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت صحيفة النهار اللبنانية بعمل جولة في شوارع بيروت، لبيان مدى تفاعل المواطنون مع قرار حظر التجوّل بعد الساعة السادسة مساء، تبعاً لحالة الاقفال المعلنة من وزارة الداخلية اللبنانية.
وقالت الصحيفة، أن حركة السير بدت شبه طبيعية و"كأنه لا تعبئة عامة ولا كورونا في البلد"، حسب وصف النهار اللبنانية.
وقررت السلطات اللبنانية إعادة فرض الإغلاق المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع أعداد الإصابات، وصدرت أوامر بإغلاق الأسواق والصالات الرياضية، وحظر المناسبات الاجتماعية والتجمعات، حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.
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