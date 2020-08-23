أمر ملكى سعودى بإعفاء رئيس هيئة المحتوى والمشتريات ونائب وزير التعليم للجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية اليوم الأحد، تقضي بإعفى الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.
وقرر العاهل السعودى من خلال الأمر الملكي، تعين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه تقرر إعفاء الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه.
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه تم تعين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.
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