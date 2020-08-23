الرئيس الجزائرى يأمر بإنهاء مشكلة بطء الانترنت فى البلاد بشكل فورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإنهاء مشكل بطء تدفق الانترنت في البلاد فورا، مع إعداد تقرير مفصل عن هذا الوضع، وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية إن الرئيس تبون ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس وأصدر خلاله تعليماته بإيجاد حل نهائي لمشكلة بطء تدفق الانترنيت وتحديد عوامل العرقلة، حتى إذا استدعى الأمر إحالة الملف إلى مجلس الوزراء. أمر الرئيس تبون وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإنهاء مشكلة تدفق الانترنت فورا وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، تدفق الانترنت شرط أساسي للرقمنة والإحصائيات، يذكر أن الجزائر تشهد منذ أيام اضطرابا في خدمة الانترنت، بررته مؤسسة "اتصالات الجزائر" الحكومية بحدوث تذبذب في الشبكة الدولية للانترنت في بعض دول العالم ومنها الجزائر.

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