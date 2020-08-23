البرهان: الجيش حريص على وحدة السودان وعدم انزلاقه إلى ما لا تحمد عقباه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، أن الجيش حريص على وحدة السودان وعدم انزلاقه إلى ما لا تحمد عقباه، مشيرا إلى أن هناك جهات تعمل على إحداث قطيعة بين الجيش والشعب السوداني. وأضاف البرهان: "نجدد التزام الجيش بمبادئ الثورة وقدرته على حماية السودان"، وذلك وفق "العربية". وعلى جانب آخر، كان عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، قد ألقى كلمة بالأمس بمناسبة مرور عام على تسلمه المسئولية حيث أكد أن أكثر من 35 لجنة تحقيق مستمرة مع رموز النظام البائد، وأن هناك استعداد للتعاون مع المحكمة الدولة لتسلم المطلوبين.

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