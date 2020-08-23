شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و12 إصابة ضحايا انهيار منزل شعبي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات الدفاع المدني في جدة انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في انهيار منزل شعبي بحي الرويس أسفر عن 3 وفيات و12 إصابة.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة مكة المكرمة العقيد محمد عثمان القرني أبلغ أن مركز العمليات الامنية الموحدة تلقى بلاغاً مساء السبت عن انهيار منزل شعبي بالرويس، وفي الحال تحركت إلى الموقع فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني معززة بالمعدات الثقيلة وفرق مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وتبين أن الحالة عبارة عن انهيار جزء من منزل شعبي مكون من ثلاثة أداور، وباشرت الفرق عملها بالبحث تحت الأنقاض باستخدام أجهزة البحث وبرفع الركام وتمشيط كامل الموقع تم إخراج 15 شخصا من تحت الأنقاض ونقلهم الى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع قبل نقلهم عن طريق الهلال الاحمر للمستشفى.

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وطبقا للمتحدث نتج عن الحادث 12 حالة إصابة نقلوا لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى و3 حالات وفاة، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع.

من جانبه أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن غرفة العمليات تلقت البلاغ في الساعة 10:20 مساء السبت وتم توجيه عشر فرق إسعافية وصلت الموقع خلال عشر دقائق، ونتج عن الحادث 13 إصابة بين متوسطة الى حرجة و3 وفيات وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين ونقل 13 حالة الى اقرب منشأة صحية و10 حالات بسيطة تم اسعافها بنفس الموقع.

وكانت عشرات من الفرق الاسعافية التابعة للهلال الأحمر وصحة جدة توافدت إلى مسرح الحادثة وعملت على نقل المصابين الى مستشفيات المحافظة واستقبل مستشفى الملك فهد العام 6 حالات فيما تم نقل حالتين الى مستشفى الملك عبدالعزيز وحالتين الى المركز الطبي الدولي وحالة الى مستشفى شرق جدة وحالة إلى مستشفى بخش.