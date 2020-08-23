شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» يحبط محاولات تهريب طن حشيش و400 ألف قرص مخدر بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكن رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية – بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب (388732) ثلاث مئة وثمانية وثمانين ألفاً وسبع مئة واثنين وثلاثين قرص امفيتامين المخدر، و (1125) ألف ومئة وخمسة وعشرين كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم ضبط المواد المخدرة في سواحل الخفجي بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، وتم إحالة المضيوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

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وأكد القريني أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.