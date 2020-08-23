شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإثنين.. «الأرصاد» تتوقع سحباً رعدية وأتربة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

كما توقعت الأرصاد نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، مكة المكرمة، جازان، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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أما عن درجات الحراة المتوقعة غدا فمن المتوقع أن تسجل كل من الرياض والدمام 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غداً، بينما تسجل القريات وطريف 21 درجة مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة.