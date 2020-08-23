شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتساع رقعة حرائق الغابات.. قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تحذر المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أهابت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس بالمواطنين المقيمين في ولاية كاليفورنيا، ودعتهم لتوخي الحيطة والحذر، مع اتساع رقعة حرائق الغابات التي اندلعت في وسط وشمال ولاية كاليفورنيا خلال الأيام الماضية.
وذكرت القنصلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد “تهيب القنصلية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر مع اتساع رقعة حرائق الغابات التي اندلعت في وسط وشمال ولاية كاليفورنيا خلال الأيام الماضية.. حفظ الله الجميع من أي مكروه”.
وتشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالياً حرائق هائلة غطت سماء العديد من مناطقها سحب من الدخان الكثيف، وتسببت في مقـتل 6 أشخاص على الأقل وتدمير قرابة 500 مبنى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتساع رقعة حرائق الغابات.. قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تحذر المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.