«التعليم» تحدد مهام المعلم في منصة «مدرستي».. إنجاز وبيئة محفزة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة التعليم دور المعلم في منصة مدرستي، حيث يسهم المعلمون في صناعة بيئة محفزة للتعليم، وتعزيز مستوى الإنجاز والدافعية لدى الطلاب. وفصلت وزارة التعليم دور المعلم كما يلي: – الاطلاع على محتوى المنصة وأدواتها – التفاعل وصناعة بيئة محفزة للتعليم – تعزيز مستوى الإنجاز والدافعية لدى الطلاب • قبل بدء التعليم الإلكتروني Advertisements – يختار الجدول الدراسي والحصص التي يرغب في تحضيرها – يتابع البدائل المتاحة للعملية التعليمية – يحدد مسارات الدروس وإضافة المحتوى الإثرائي للطلاب • بعد بدء التعليم الالكتروني – يحدد المعلم الواجبات والاختبارات – يفعل الأنشطة التعليمية – يقيم الطلاب إلكترونيا وورقيا

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