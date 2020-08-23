وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عددا كبيرا من الآليات المسلحة تحركت نحو مواقع لها علاقة بالمناطق المتواجدة فيها القوات المسلحة في سرت والجفرة.
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وأوضح المحجوب أن الاشتباكات يمكن أن تندلع في أي لحظة، وأن رسالة الجيش واضحة اليوم بأن أي تقدم نحو سرت والجفرة سيقابل بالرد الصاعق.
وأشار إلى أن المبادرة تتوقف على القول حتى الآن، وأن الأوضاع على الأرض تشير إلى "كأنها لم تكن".
وفيما يتعلق باحتمالية اندلاع الاشتباكات في أي لحظة، قال إن قوات الجيش في حالة استنفار وجاهزة للرد على أي عمليات تجاه سرت والجفرة.
وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت، أول أمس الجمعة، وقف إطلاق النار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية مع وقف أي عمليات قتالية وعسكرية لقواتها وجعل مدينتي سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
وتشهد دولة ليبيا، منذ عدة سنوات، صراعا عسكريا داميا بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الليبية.
بوقت سابق، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية في ليبيا اللواء ناجي المغربي، عن إعادة فتح الموانئ والمنشآت النفطية، بعد قرار حفتر، وأوضح المغربي، أن القرار جاء لرفع المعاناة عن المواطنين الليبيين، والحفاظ على البنية التحتية وقدرات المنشآت النفطية.
وأيدت جميع الدول الفاعلة إعلان وقف إطلاق النار الدائم، ودعت للاستمرار في المسار السياسي والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية، وهي الدعوة التي أعلنت عنها حكومة الوفاق، ومجلس النواب الليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر المحجوب: استنفار القوات واستعدادها للرد على أي تقدم نحو سرت والجفرة من قبل "الوفاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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