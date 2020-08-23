زوارق حربية إسرائيلية تهاجم قوارب الصيادين على شاطئ غزة

وبحسب صحيفة "فلسطين"، أكد منسق اتحاد الصيادين في غزة، زكريا بكر، أن "زوراق الاحتلال صعدت من اعتداءاتها وبعد أن كانت تهاجم القوارب على بعد ثلاثة أميال أصبحت اليوم تهاجمهم على بعد أقل من ميل".

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وأضاف بكر "الاحتلال يمارس انتهاكات جسيمة بحق الصيادين واستهدافهم بشكل مباشر، وحياتهم معرضة للخطر في ظل الاستهداف اليومي لهم".

وأوضح بكر أن الإغلاق للبحر متواصل لليوم السابع على التوالي، ويؤثر بشكل كبير على حرمان الصيادين من قوت يومهم باعتباره مساسا بشكل مباشر بلقمة عيشهم.

وأتم بكر "الصياد إذا اشتغل بيأكل وإذا ما اشتغل ما بيأكل، ووضعهم المعيشي تحت خط الفقر".

يذكر أن قرار إغلاق البحر بشكل كامل في وجه الصيادين جاء ضمن سلسلة قرارات اتخذتها السلطات الإسرائيلية مؤخرا في ظل حالة التصعيد والتوتر الميداني التي يشهدها قطاع غزة.