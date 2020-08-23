سوريا... خروج آخر إصابة بفيروس كورونا من قسم العزل بمشفى السلمية

ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن مصدر طبي في مشفى "الشهيد اللواء قيس حبيب" الوطني في مدينة سلمية أن:

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"المرأة السبعينية المصابة بفيروس كورونا في قسم العزل بالمشفى، شفيت تماماً وخُرِّجت إلى منزلها بعد التأكد من سلامتها تماما".

وبين أن قسم العزل بالمشفى أصبح خالياً من وجود أي إصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذا لا يعني عدم وجود إصابات أو حالات مشتبه فيها محجورة بمنازلها، ولا ينفي احتمالية تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الأيام القادمة.

ودعا إلى عدم الاستهتار والتوقف عن استخدام الكمامات والترهل بتطبيق إجراءات الحماية الذاتية.

وكان مدير مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين أكد منذ أيام أن شراسة الفيروس تراجعت في سوريا وأن قسم الإسعاف أصبح يحتوي فقط من 4 إلى 5 مرضى بعد أن كان ممتلئ منذ 10 أيام.