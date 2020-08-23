ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن مصدر طبي في مشفى "الشهيد اللواء قيس حبيب" الوطني في مدينة سلمية أن:
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وبين أن قسم العزل بالمشفى أصبح خالياً من وجود أي إصابة بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن هذا لا يعني عدم وجود إصابات أو حالات مشتبه فيها محجورة بمنازلها، ولا ينفي احتمالية تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الأيام القادمة.
ودعا إلى عدم الاستهتار والتوقف عن استخدام الكمامات والترهل بتطبيق إجراءات الحماية الذاتية.
وكان مدير مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين أكد منذ أيام أن شراسة الفيروس تراجعت في سوريا وأن قسم الإسعاف أصبح يحتوي فقط من 4 إلى 5 مرضى بعد أن كان ممتلئ منذ 10 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا... خروج آخر إصابة بفيروس كورونا من قسم العزل بمشفى السلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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