استهداف رتل عسكري لقوات التحالف الدولي خلال انسحابه من قاعدة التاجي ببغداد

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر إن:

© REUTERS / The White House

"العبوة كانت موضوعة في شارع قريب من القاعدة، من دون معرفة ما إذا كانت هناك خسائر مادية أو بشرية حتى الآن".

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن اليوم الأحد، مغادرة قاعدة التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، لافتًا إلى أنه سلم مواقع تدريبية بقيمة 347 مليون دولار للقوات العراقية.

وقال بيان للتحالف الدولي، "قامت قوة المھام المشتركة - عملیة العزم الصلب بتسلیم الموقع الذي تشغله قوات التحالف في معسكر التاجي في العراق إلى قوات الأمن العراقیة في مراسم أقیمت في 23 آب/ أغسطس 2020".

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وأضاف البيان "لقد تم تسلیم الموقع المخصص إلى قوات التحالف إلى الجانب العراقي بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقیة في الحملة المستمرة لھزیمة داعش".

وتابع: "قام التحالف بتسلیم مایعادل مبلغ 347 ملیون دولار من معدات وأصول ومرافق في معسكر التاجي إلى حكومة العراق. كانت ھذه أعلى قیمة مادیة بالدولار لأي من القواعد التي تم تسلیمھا".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد يوم الجمعة الماضي، أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مهما وناجحا، لافتا إلى أن كلا الطرفين خرجا مرتاحين من هذا اللقاء.