شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يستهدف رتلا أمريكيا منسحبا من قاعدة التاجى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدف انفجار، مساء اليوم الأحد، رتلاً أمريكياً منسحباً من معسكر التاجي العراقي حسبما أفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية دون المزيد من التفاصيل، وانسحب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم، من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمها لقوات الأمن المحلية.

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