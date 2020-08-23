شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى مصراتة الليبية احتجاجا على سوء الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل، أن المظاهرات الليبية التى اندلعت اليوم فى العاصمة طرابلس امتدت إلى مدينة مصراتة، فى ظل الاحتجاج على سوء الأوضاع.

وفيما اندلعت مظاهرات فى العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع، وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتشمل عدة مدن فى الغرب الليبى، ووصلت منذ ليلة البارحة لعدة أحياء فى وسط العاصمة الليبية طرابلس، وإلى مناطق سوق الجمعة بمنطقة المرغنى، وإلى منطقتى قرجى وحى الأندلس بالعاصمة.

يذكر أن المظاهرات اندلعت، مؤخرا خلال الشهر الجارى، في عدة مدن بغرب ليبيا، منها صبراته والزاوية وصرمان؛ احتجاجا على تردى الوضع المعيشى وغلاء الأسعار، ونقص فرص العمل.