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سوريا تقرر فتح المدارس فى سبتمبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الوزراء السوري المكلف تسيير الأعمال افتتاح المدارس في الـ 13 من شهر سبتمبر القادم وذلك بعد اطلاعه على البروتوكول الصحي المقدم من وزارة التربية للتصدي لوباء خلال العام الدراسي الجديد.

 

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ووجه المجلس المعنيين في وزارة التربية والجهات التابعة لها إلى تكييف الخطة الدراسية وفقاً لذلك والالتزام بالخطة المقترحة من قبل الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي ومراعاة كل الاشتراطات الصحية، وفق ما نشرت وكالة سونا الإخبارية.

 

وكان المجلس اطلع اليوم على البروتوكول الصحي المقدم من وزارة التربية للعام الدراسي الجديد بكل مراحله وآليات تطبيقه للتصدي لوباء كورونا بما يضمن الحفاظ على صحة التلاميذ والعاملين في الحقل التربوي واستمرار جودة العملية التعليمية.

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