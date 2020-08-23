شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق ألماني يكشف علاقة حزب الله بانفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تحقيق أجرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية، ومؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، إلى أن رجل أعمال قبرصيا على علاقة بحزب الله في لبنان، هو مالك سفينة روسوس التي حملت شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.
وكانت تقارير صحفية عديدة ذكرت في الأيام الماضية أن مالك سفينة روسوس التي رست قبالة مرفأ بيروت عام 2013، وهي في حالة سيئة، هو رجل الأعمال الروسي إيغور ريشوشكين.
كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق ألماني يكشف علاقة حزب الله بانفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.