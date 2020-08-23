شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق ألماني يكشف علاقة حزب الله بانفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تحقيق أجرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية، ومؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، إلى أن رجل أعمال قبرصيا على علاقة بحزب الله في لبنان، هو مالك سفينة روسوس التي حملت شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.

وكانت تقارير صحفية عديدة ذكرت في الأيام الماضية أن مالك سفينة روسوس التي رست قبالة مرفأ بيروت عام 2013، وهي في حالة سيئة، هو رجل الأعمال الروسي إيغور ريشوشكين.