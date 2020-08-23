شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني العراقي، اليوم /الأحد/، بأن عبوة ناسفة انفجرت جنوبي مدينة كركوك، وقال المصدر - في حديث لقناة "السومرية نيوز" - إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة القادسية الثانية جنوبي مدينة كركوك"، مشيرًا إلى أن العبوة استهدفت موكبًا حسينيًا مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

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