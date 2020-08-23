حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى الكويت حتى إشعار آخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الطيران المدني، حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.
وفى وقت سابق أعفت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، المسافر من البلاد لمدة لا تزيد عن 4 أيام، من إحضار شهادة «pcr»، من الخارج عند عودته.
وقالت «الطيران المدني» في بيان حصلت عليه «القبس»، إنه بناء على تحديث السلطات الصحية، فانه سيتم الاكتفاء بشهادة «pcr» الصادرة من الكويت، للمسافر خارج البلاد، لمدة لا تزيد عن أربعة أيام، حيث لا يشترط إجراء فحص «pcr»، عند عودته طالما شهادة الفحص صالحة مع التزام الراكب بالاشتراطات الصحية.
وأضافت أنه تم تعديل مدة صلاحية شهادة ال PCR من 72 ساعة الى 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ قبول الراكب على الرحلة وذلك للركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي.
وأشارت إلى حظر الطيران التجاري القادم، أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي وذلك حتى اشعار آخر. مطار الكويت الدولي PCR
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