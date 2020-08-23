زلزال بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر يضرب ولاية ميلة الجزائرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر اليوم الأحد ولاية ميلة الجزائرية (شمال شرق)، وبحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد تحدد مركز الهزة بثلاثة كيلومترات غرب منطقة قرارم قوقة بولاية ميلة. وكانت ولاية ميلة قد تعرضت قبل أسبوعين لهزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.9 درجة و4.5 درجة بمقياس ريختر على التوالي وتسببتا في أضرار مادية بالمباني والمساكن والطرق، كما تم تسجيل هزة ارتدادية بنفس الولاية بلغت قوتها 3.2 درجة بمقياس ريختر، وتسببت تلك الزلازل فى إعلان منطقة الخربة بولاية ميلة منطقة منكوبة.

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