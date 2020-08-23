شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية العراق: إجراءات قانونية لملاحقة الأعمال التخربية في المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الذين ينفذون "الأعمال التخريبية" في التظاهرات، فيما جددت تأكيدها على أن التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الداخلية تجدد التأكيد على أن التظاهر السلمي لأبناء شعبنا الكريم القائم على أسس سلمية وقانونية حق مكفول دستوريا وظاهرة حضارية تسهم في المطالبة بالحقوق المشروعة لشرائح مجتمعنا كافة".
وأضافت أنها "وفي الوقت الذي تحرص فيه على أمن المتظاهرين وحمايتهم باعتبار ذلك واجب من واجباتها القانونية، فإنها حريصة وبنفس الدرجة على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة"، معربة عن رفضها "كل الممارسات غير القانونية التي يقوم بها عدد من العناصر المحسوبة على المتظاهرين من اعتداء على المنشآت الخاصة والعامة وعلى الابنية والمقرات الرسمية واعاقة سير الحياة الطبيعية".
ولفتت الداخلية في بيانها الى أنها "ستتحذ كافة الإجراءات القانونية الأصولية بحق الذين ينفذون هذه الأعمال التخريبية التي لا تخدم إلا أجندات ومصالح بعيدة كل البعد عن تطلعات شعبنا وحقوقه المشروعة".
كانت هذه تفاصيل خبر داخلية العراق: إجراءات قانونية لملاحقة الأعمال التخربية في المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.