شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الوفيات بكورونا في لبنان يتضاعف كل 23 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري عبر "تويتر"، إن "عدد الوفيات في لبنان جراء كورونا يتضاعف كل 23 يوماً". وتابعت خوري - حسبما أوردت النهار اللبنانية: "هذا الرقم أسرع بـ3.3 مرات من المتوسط العالمي للوفيات بمضاعفة الوقت 76 يوماً. التغيير السلوكي الفردي هو المفتاح لإنقاذ الأرواح: ارتدِ قناعاً، وتجنّب الحشود، واغسل يديك، والتزم التباعد الاجتماعي". وأرفقت التغريدة بجدول يبين تطور الوفيات.

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