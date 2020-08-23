شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى مدينة البصرة العراقية تطالب بإقالة المحافظ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة البصرة العراقية، مساء اليوم الأحد اندلاع مظاهرات للمطالبة بإقالة المحافظ، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وعلى جانب أخر، أكدت "عمليات البصرة"، انه تم تشكيل خلية أزمة لملاحقة المسؤولين عن عمليات القتل، مؤكدة على ضرورة تأمين الحماية اللازمة للمتظاهرين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
لم تمض ساعات قليلة على وصول رئيس الحكومة العراقية إلى محافظة البصرة التى تعيش منذ أيام أوقاتاً عصيبة مع استمرار مسلسل اغتيالات الناشطين والصحافيين والباحثين فى العراق، حتى أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمى عن انطلاق قوة أمنية فجر الأحد، لاعتقال القتلة فى البصرة.
وأكد مصطفى الكاظمى، خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية فى مقر قيادة عمليات البصرة فى وقت سابق ليل السبت، أن وجوده فى المحافظة جاء لأمر استثنائي، وقال "أنتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت".
وبين أن جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهى تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين، وقال أيضاً "البصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات فى حماية أمنها"، رافضاً أى شكل من أشكال التدخلات السياسية فى العمل الأمنى.
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