"العربية "مظاهرات فى العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية فى خبر عاجل لها ، أن مظاهرات اندلعت فى العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع ، وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية أن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتشمل عدة مدن في الغرب الليبي، ووصلت منذ ليلة البارحة لعدة أحياء في وسط العاصمة الليبية طرابلس ، والى مناطق سوق الجمعة بمنطقة المرغني، وإلى منطقتي قرجي وحي الأندلس بالعاصمة .
يذكر أن المظاهرات اندلعت، مؤخرا خلال الشهر الجارى، في عدة مدن بغرب ليبيا، منها صبراته والزاوية وصرمان؛ احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وغلاء الأسعار، ونقص فرص العمل.
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