شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات البصرة: تشكيل خلية أزمة لملاحقة المسؤولين عن عمليات القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت "عمليات البصرة"، انه تم تشكيل خلية أزمة لملاحقة المسؤولين عن عمليات القتل، مؤكدة على ضرورة تأمين الحماية اللازمة للمتظاهرين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

لم تمض ساعات قليلة على وصول رئيس الحكومة العراقية إلى محافظة البصرة التى تعيش منذ أيام أوقاتاً عصيبة مع استمرار مسلسل اغتيالات الناشطين والصحافيين والباحثين فى العراق، حتى أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمى عن انطلاق قوة أمنية فجر الأحد، لاعتقال القتلة فى البصرة.

وأكد مصطفى الكاظمى خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية فى مقر قيادة عمليات البصرة فى وقت سابق ليل السبت، أن وجوده فى المحافظة جاء لأمر استثنائي، وقال "أنتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت".

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