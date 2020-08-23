إصابة 4 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي العراق

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أصيب 4 مدنيين، الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة قرب مخيم لإحياء مراسم ذكرى "عاشوراء"، في محافظة كركوك شمالي العراق، وفق مصدر عسكري.

وأفاد الملازم أول في الجيش العراقي، حمدان العبيدي، للأناضول، بأن "عبوة ناسفة فجرها مجهولون بالشارع الرئيس في حي القادسية جنوبي كركوك".

وأضاف العبيدي أن "الانفجار تسبب في إصابة 4 مدنيين بجروح طفيفة، وفقا للمعلومات الأولية"، دون مزيد من التفاصيل.

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وبدأ العراقيون الشيعة بإقامة مجالس عزاء في عدد من مدن شمالي ووسط وجنوبي البلاد، لإحياء ذكرى وفاة الإمام الحسين ثالث أئمة أهل البيت لدى الطائفة الشيعية التي توافق العاشر من شهر محرم الهجري (يوافق هذا العام 29 أغسطس/ آب الجاري).

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.