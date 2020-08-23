متحدث حفتر يهاجم مبادرة وقف إطلاق النار ويؤكد الاستعداد للقتال

طرابلس/الخليج 365
هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق، بشكل متزامن.
وفي مؤتمر صحفي، الأحد، زعم المسماري أن هناك اجتماعات عقدتها قوات الحكومة الليبية وقررت مهاجمة مدينة سرت الاستراتيجية.
وقال إن مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها فائز السراج (رئيس المجلس الرئاسي الليبي) هي "للتسويق الإعلامي وذر الرماد في العيون".
وأشار إلى أن ميليشياته "الآن في وضع قتال وجاهزة للتعامل في حال تقدم أحد نحو مدينة سرت".
وتجنب المسماري في تصريحاته التعليق على مطالبة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم للانقلابي حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.
والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، الأمر الذي لاقى ترحيبا دوليا وعربيا واسعا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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