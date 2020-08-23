الحوثيون: مقتل امرأتين بغارة جوية للتحالف شمالي اليمن

اليمن /الخليج 365



أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، مقتل امرأتين بغارة جوية لطيران التحالف العربي، استهدفت منزلا بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.



وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بأن غارة جوية للتحالف استهدفت منزلا بمنطقة "العشاش" في مديرية "كتاف" بصعدة، المعقل الرئيس للجماعة، أسفرت عن مقتل امرأتين.

وأضافت أن "الأسرة التي تم استهدافها كانت قد تعرضت لقصف سابق من قبل طيران التحالف، واستشهد حينها 9 من أفرادها"، دون الإشارة لوقت الغارة السابقة.

ولم يصدر تعليق فوري من التحالف، الذي يؤكد عادة حرصه على تجنب قصف المدنيين.

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وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.



ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

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