كورونا.. وفاة بالأردن وشفاء 21 في جيبوتي

إسطنبول/ الخليج 365
سجل الأردن، الأحد، وفاة بكورونا، فيما رصدت جيبوتي 21 حالة تعاف من الفيروس، وفق بيانات رسمية.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية، بتسجيل حالة وفاة بكورونا، و33 إصابة، فضلا عن تعافي 52 مريضا.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 1.609، بينها 12 وفاة، و1.335 حالة تعاف.
وفي جيبوتي، رصدت وزارة الصحة، 21 حالة تعاف من كورونا.
وذكرت الوزارة، أن حصيلة المصابين بلغت 5 آلاف و382، منهم 60 متوفيا، و5 آلاف و254 متعاف.
وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 23 مليونا 456 ألفا، توفي منهم أكثر من 809 آلاف، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و984 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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