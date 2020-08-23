الأمم المتحدة: تسلمنا 50 بالمائة فقط من تعهدات المانحين لليمن

اليمن /الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أنها تسلمت فقط قرابة 50 في المائة من المبالغ المالية التي تعهد بها المانحون لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك في تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال التقرير "بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية في اليمن ، هناك فجوة كبيرة في التمويل أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل أكبر".

وأضاف التقرير أنه "من أصل 1.35 مليار دولار تعهدت بها الجهات المانحة في 2 يونيو / حزيران في مؤتمر التعهدات رفيع المستوى بالعاصمة السعودية الرياض ، تم استلام 650 مليون دولار فقط حتى نهاية يوليو/ تموز".

ولفت التقرير إلى أن "الصراع لا يزال مستعرا، وإضافة إلى ذلك، ألحقت السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت اليمن أضرارا بالبنية التحتية ، ودمرت المنازل والملاجئ، وتسببت في وفيات وإصابات، وتضررت آلاف العائلات التي نزح الكثير منها".

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والأربعاء، حذرت الأمم المتحدة في بيان، من أنه سيتم قطع 50 % من خدمات المياه والصرف الصحي باليمن خلال أسابيع، في حال عدم الحصول على تمويل عاجل.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.