ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا

طرابلس / الخليج 365
تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، الأحد، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة باريس.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس الليبي، إن "السراج تلقى اتصالا هاتفيا من السفيرة الفرنسية لدى طرابلس، بياتريس لوفرايير".
وأضاف أن الجانبين تناولا خلال الاتصال مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات بين البلدين.
وضمن البيان، أعربت السفيرة الفرنسية عن تأييد بلادها لمبادرة وقف إطلاق النار الأخيرة بين الحكومة المعترف بها دوليا، وبرلمان طبرق الداعم للجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
كما نقلت لوفرايير دعوة من ماكرون إلى السراج، لزيارة فرنسا خلال أقرب وقت ممكن، حسب البيان ذاته.
والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.
والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ولاقى الاتفاق ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين لم يصدر تعقيب فوري من طرف حفتر ومليشياته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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