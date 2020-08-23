ضبط مواطِنْين سرقا عددا من المحلات والمطاعم بمكة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من إلقاء القبض على مواطنِْين اثنين تورطا في سرقة عدد من المطاعم والمحلات التجارية. وأوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة أنه جرى إيقافهما وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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