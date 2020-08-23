«هدف»: شاب الماجستير بائع الشاي عمل في 5 وظائف ولم يستمر فيها

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم الأحد بأن الشاب الذي ظهر في فيديو وهو يمتهن بيع شاي الجمر ويحمل الماجستير سبق له أن عمل في 5 وظائف ، وبلغ مرتبه في إحدى الوظائف 8 آلاف ريال إلا أنه لم يستمر في أي منها.

وجاء بيان “هدف” على النحو التالي “أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أنه تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأميركية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له، واتضح وفقا للسجلات التجارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل “طاقات” التابعة للصندوق أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية وتنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8 آلاف ريال إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها.