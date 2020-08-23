«الداخلية»: يجب لبس الكمامة في الأماكن العامة والتجمعات بشكل مستمر​

أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحد من التجمعات.

حيث حمد المتحدثُ الأمني لوزارة الداخلية اللهَ على ما يتحقق من نتائج إيجابية في مكافحة جائحة كورونا بالمملكة بفضل الله ثم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم للجهود الصحية والوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة، والتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على هذه النتائج المميزة والاستمرار في جهود مكافحة الجائحة التي لا تزال تهدد الصحة العامة في أنحاء العالم كافة.

وأكد المقدم الشلهوب أن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات التي تسهم في نقل فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 وانتشاره، ومتابعة الالتزام (بالبروتوكولات) المعتمدة لتحقيق التباعد الاجتماعي من خلال تنظيم التجمعات التي تكون سبباً مباشراً في تفشي الفيروس.

وشدد على أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام باستخدام الكمامة سواء الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف فور مغادرة المنازل، ولبسها في المواقع كافة، وكذلك مباشرة البلاغات الخاصة بعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في مواقع العمل والمناسبات الاجتماعية والأسواق ومختلف المواقع العامة, لافتا الانتباه إلى أنه -حتى تاريخ اليوم- طُبّقت عقوبة مخالفة عدم لبس الكمامة بحق 1936 مخالفاً في أنحاء المملكة.

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وأهاب المقدم الشلهوب بالمواطنين والمقيمين الاستمرار في التزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس وتحقيق الهدف الأساسي من (البرتوكولات) المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها.

وذكّر الجميع بمسؤولياتهم الفردية والأسرية والوظيفية في المحافظة على النتائج التي حُقّقت بتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية في نطاق مسؤولياتهم، والمبادرة بالإبلاغ

عن أي مخالفة وذلك على الرقم 999 في مختلف مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون تقديم البلاغات على الرقم 911 .

وأشاد بالمستوى العالي من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وخاصة في المحافظة على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.