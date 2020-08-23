الرياض.. ضبط وافد يمني حول شقة سكنية إلى عيادة طبية لعلاج مخالفي أنظمة الإقامة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من ضبط شقتين سكنيتين في حيي الوزارات والناصرية وسط مدينة الرياض يديرهما وافد يمني الجنسية في العقد السادس من العمر. Advertisements وثبت تورطه باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود معظمهم من الجالية الأثيوبية. وتحتوي الشقة الأخرى على أكثر من 30 ألف عبوة لأدوية ومستلزمات طبية، تحصل عليها بطرق غير نظامية من إحدى شركات الأدوية الطبية، وعثر بداخلها على مبلغٍ مالي جاوز 800 ألف ريال و 26 جواز سفر أجنبي. وتم إيقافه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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