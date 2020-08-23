الجيش اليمني يعلن تدمير مخزن أسلحة لـ"أنصار الله"

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، أن "طيران التحالف استهدف مخزن أسلحة ومواقع وتعزيزات للحوثيين في أنحاء متفرقة شرقي مديرية الحزم مركز محافظة الجوف".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وأوضح أن "التحالف قصف بغارة جوية دقيقة مخزن أسلحة تابع للحوثيين في جبهة النضود شرقي الحزم".

وأكد "حدوث انفجارات متوالية وتصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب، استمرت لأكثر من ساعة".

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وقصف التحالف يمثل جانبا من معارك عنيفة تتواصل، منذ نحو ست سنوات، بين القوات اليمنية المشتركة المشكلة من الجيش التابع للحكومة الشرعية وقوات مقاومة شعبية بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وبين جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مختلف أنحاء البلاد، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المدفعي المتبادل، والهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بمقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين وأيضا العسكريين من طرفي الصراع.

وبات اليمن، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.