شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: نحن فى وضع قتالى وجاهزون للدفاع عن سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبى، إن مبادرة فايز السراج ، رئيس حكومة الوفاق كتبت في عاصمة أخرى، موضحا أن مبادرة السراج هي ذر للرماد في العيون وللتضليل.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، رصدنا منذ 3 أيام تحركات مشبوهة للميليشيات، موضحا أن ميليشيات الوفاق اعتقلت أمس العشرات بحجة انتمائهم للجيش الليبى.

وتابع اللواء أحمد الممسارى: الإرهاب أصبح يتمدد في ليبيا برعاية دولية، ونحن في وضع قتالي وجاهزون للدفاع عن سرت.