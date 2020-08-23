الجيش الليبى: نحن فى وضع قتالى وجاهزون للدفاع عن سرت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبى، إن مبادرة فايز السراج ، رئيس حكومة الوفاق كتبت في عاصمة أخرى، موضحا أن مبادرة السراج هي ذر للرماد في العيون وللتضليل.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، رصدنا منذ 3 أيام تحركات مشبوهة للميليشيات، موضحا أن ميليشيات الوفاق اعتقلت أمس العشرات بحجة انتمائهم للجيش الليبى.
وتابع اللواء أحمد الممسارى: الإرهاب أصبح يتمدد في ليبيا برعاية دولية، ونحن في وضع قتالي وجاهزون للدفاع عن سرت.
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